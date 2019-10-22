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Экс пятая ракетка мира: есть два теннисиста, готовые свергнуть «Большую тройку»

Экс пятая ракетка мира: есть два теннисиста, готовые свергнуть «Большую тройку»
Теннис / ATP 0

Бывшая пятая ракетка мира из Чили Фернандо Гонсалес высказался на тему доминирования «Большой тройки» в АТР-туре.

«Просто удивительно, что Федерер, Надаль и Джокович до сих пор продолжают находиться на уровень выше относительно других игроков. Кажется, что с годами их уровень тенниса лишь улучшается.

Впрочем, и среди юных игроков достаточно талантов. Кого выделяю я? Прежде всего это Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас. Эти парни уже продемонстрировали готовность бороться с лучшими на любой из поверхностей», — цитирует Гонсалеса Tennis World USA.

В настоящее время 21-летний Стефанос Циципас является седьмой ракеткой мира. 19-летний Оже-Альяссим располагается на 18-й строчке рейтинга АТР.

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