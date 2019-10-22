Экс пятая ракетка мира: есть два теннисиста, готовые свергнуть «Большую тройку»
Бывшая пятая ракетка мира из Чили Фернандо Гонсалес высказался на тему доминирования «Большой тройки» в АТР-туре.
«Просто удивительно, что Федерер, Надаль и Джокович до сих пор продолжают находиться на уровень выше относительно других игроков. Кажется, что с годами их уровень тенниса лишь улучшается.
Впрочем, и среди юных игроков достаточно талантов. Кого выделяю я? Прежде всего это Феликс Оже-Альяссим и Стефанос Циципас. Эти парни уже продемонстрировали готовность бороться с лучшими на любой из поверхностей», — цитирует Гонсалеса Tennis World USA.
В настоящее время 21-летний Стефанос Циципас является седьмой ракеткой мира. 19-летний Оже-Альяссим располагается на 18-й строчке рейтинга АТР.
- 22 октября 2019
-
14:16
-
13:26
-
12:54
-
12:37
-
12:09
-
11:37
-
10:36
-
10:20
-
09:34
-
08:50
-
08:39
-
08:25
-
01:57
-
01:00
-
00:52
- 21 октября 2019
-
23:56
-
23:38
-
22:06
-
21:07
-
19:37
-
18:34
-
17:41
-
16:58
-
16:46
-
16:26
-
16:14
-
15:51
-
15:19
-
14:20
-
13:47
-
13:06
-
12:53
-
12:45
-
12:18
-
11:46
Партнерский контент