Федерер рассказал, почему так долго принимал решение о календаре на 2020 год

38-летний швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о причинах столь поздней публикации своего предварительного календаря на 2020 год.



«Я хотел подождать до конца Уимблдона, чтобы понять, насколько сильно повлияет грунтовый сезон на моё состояние. Уже в Лондоне я понял, что игра на грунте не слишком сказалась на мне — перейдя на траву, я играл очень хорошо, тело справилось.



Начиная с того момента я обсуждал со своей командой планы на 2020 год. Грунт, Олимпиада, другие турниры — сколько я смогу сыграть? Я то и дело спрашивал себя, сколько матчей будет слишком много, а сколько слишком мало. В итоге решение было принято», — цитирует Федерера Tennis World USA.



Напомним, в 2020 году швейцарец планирует сыграть на всех четырёх турнирах «Большого шлема» и Олимпийских играх в Токио.