Циципас отказался от защиты чемпионского титула на молодёжном итоговом турнире

Греческий теннисист, восьмая ракетка мира Стефанос Циципас принял решение пропустить молодёжный итоговый турнир, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Милане (Италия). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.



Напомним, 21-летний Циципас является действующим победителем турнира, однако в этом году он предпочёл поездке в Милан подготовку ко взрослому Итоговому турниру АТР, который с 10 по 17 ноября пройдёт в Лондоне (Великобритания).



Напомним, помимо Циципаса на Итоговый турнир АТР квалифицировались: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Даниил Медведев и Даниил Тим. За оставшиеся две путёвки продолжается борьбы между Александром Зверевым, Маттео Берреттини, Роберто Баутистой-Агутом, Давидом Гоффеном и Фабио Фоньини.