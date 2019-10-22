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Циципас отказался от защиты чемпионского титула на молодёжном итоговом турнире

Циципас отказался от защиты чемпионского титула на молодёжном итоговом турнире
Теннис / ATP 0

Греческий теннисист, восьмая ракетка мира Стефанос Циципас принял решение пропустить молодёжный итоговый турнир, который пройдёт со 2 по 9 ноября в Милане (Италия). Об этом сообщается на официальном сайте турнира.

Напомним, 21-летний Циципас является действующим победителем турнира, однако в этом году он предпочёл поездке в Милан подготовку ко взрослому Итоговому турниру АТР, который с 10 по 17 ноября пройдёт в Лондоне (Великобритания).

Напомним, помимо Циципаса на Итоговый турнир АТР квалифицировались: Новак Джокович, Рафаэль Надаль, Роджер Федерер, Даниил Медведев и Даниил Тим. За оставшиеся две путёвки продолжается борьбы между Александром Зверевым, Маттео Берреттини, Роберто Баутистой-Агутом, Давидом Гоффеном и Фабио Фоньини.

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