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Финалистка US Open неожиданно проиграла на старте турнира «Элит Трофи»

Финалистка US Open неожиданно проиграла на старте турнира «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис на старте турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) проиграла хозяйке кортов Чжэн Сайсай со счётом 4:6, 2:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 30 минут.

Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года, занимающая 13-ю строчку в рейтинге WTA, 1 раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету 40-й ракетки мира ни одного эйса, 4 двойные ошибки и 6 брейков.

В группе «Орхидея» также сыграет представительница Хорватии Петра Мартич. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Орхидея
22 октября 2019, вторник. 14:30 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
4 		2  
6 		6  
         
Чжэн Сайсай
Китай
Чжэн Сайсай
Ч. Сайсай
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