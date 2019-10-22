38-летний Лопес повторил рекорд всех времён по количеству поражений за карьеру
Испанский теннисист Фелисьяно Лопес в первом круге турнира в Вене (Австрия) в двух сетах уступил французу Жилю Симону — 4:6, 3:6.
Таким образом, Лопес потерпел 444-е поражение в карьере (при 485 победах). По этому показателю испанец повторил рекорд француза Фабриса Санторо — на его счету 444 поражения при 470 победах.
Напомним, 38-летний Фелисьяно планировал завершить профессиональные выступления по итогам 2018 года, однако продолжил карьеру. В 2019 году он одержал 19 побед. В его активе завоёванный трофей на турнире Queens Club в Лондоне. На пути к чемпионскому титулу он обыграл Хуан-Мартина дель Потро, Милоша Раонича и Феликса Оже-Альяссима.
На текущий момент Лопес занимает 59-е место в рейтинге ATP.
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