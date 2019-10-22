Маррей: знаю, что со мной тяжело работать

Британский теннисист Энди Маррей признался, что не лучшим образом ведёт себя со своей командой, но при этом никак не может изменить себя.



«Я знаю, что со мной тяжело работать. Но, когда команда говорит мне что-то сделать, исполняю всё. Не могу сказать им, что не хочу идти в зал или на корт.

Во время матчей я кричу в сторону своей команды и хотел бы, чтобы этого не было. Я понимаю, что это раздражает. Меня бы тоже раздражало, будь я тренером. Мне бы хотелось ответить самому себе: «Заткнись!». Но пока мне не удаётся изменить своё поведение.

С кем лучше работать: с тем, кто на корте ругается, но при этом борется за каждое очко и работает изо всех сил, или с тем, кто не выкладывается и не делает, что ему говорят? Не знаю», — приводит слова Маррея Tennis 365.

Ранее Маррей выиграл турнир в Антверпене (Бельгия). В финальном матче он одержал волевую победу над четвёртой ракеткой соревнований швейцарцем Стэном Вавринкой со счётом 3:6, 6:4, 6:4. Этот титул стал 46-м для него в одиночном разряде и первым с марта 2017 года, когда британец первенствовал в Дубае.