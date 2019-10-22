Свитолина включена в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины»

Восьмая ракетка мира Элина Свитолина попала в рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины», который ежегодно публикует украинский журнал «Фокус».

Напомним, ранее Свитолина установила уникальное достижение. Она стала первой за 39 лет теннисисткой, кому удалось квалифицироваться на Итоговый чемпионат WTA, ни разу за сезон не выйдя в финал какого-либо турнира.

В 1980 году аналогичный результат показали американка Кэти Джордан и австралийка Вэнди Тёрнбулл.

В 2019 году 25-летняя Свитолина выиграла 35 матчей из 56 проведённых. В её активе выходы в полуфиналы Уимблдона и Открытого чемпионата США.

Украинская теннисистка является действующей чемпионкой Итогового турнира WTA. В финале прошлогоднего розыгрыша она обыграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:2, 6:2.