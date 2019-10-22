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А. Зверев проиграл на старте турнира в Базеле, Циципас прошёл во второй круг

А. Зверев проиграл на старте турнира в Базеле, Циципас прошёл во второй круг
Теннис / ATP 0

На турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под вторым номером, уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (7:9), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

22-летний уроженец Гамбурга выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка. В активе его соперника 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал Фритц поспорит с австралийцем Алексом де Минором, который получил от организаторов «уайлд-кард» в основную сетку.

Швейцарец Роджер Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.

Базель. 1-й круг
22 октября 2019, вторник. 20:00 МСК
Стефанос Циципас
7
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
3 		6 6  
         
Альберт Рамос-Виньолас
42
Испания
Альберт Рамос-Виньолас
А. Рамос-Виньолас
Базель. 1-й круг
22 октября 2019, вторник. 18:00 МСК
Тейлор Фритц
31
США
Тейлор Фритц
Т. Фритц
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 9 		6  
6 7 		4  
         
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
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