А. Зверев проиграл на старте турнира в Базеле, Циципас прошёл во второй круг

На турнире категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный под вторым номером, уступил американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (7:9), 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 26 минут.

22-летний уроженец Гамбурга выполнил 8 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и не сделал ни одного брейка. В активе его соперника 14 подач навылет, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из трёх.

За выход в четвертьфинал Фритц поспорит с австралийцем Алексом де Минором, который получил от организаторов «уайлд-кард» в основную сетку.

Швейцарец Роджер Федерер является девятикратным чемпионом турнира в Базеле. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.