Рублёв: переиграть Федерера или Надаля? Хотя бы дойти до финала
Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, кого ему больше хотелось бы обыграть в финале турнира — швейцарца Роджера Федерера или испанца Рафаэля Надаля.
«Переиграть Федерера или Надаля? Хотя бы дойти до финала! Форхенд, как у Федерера, или бэкхенд, как у Джоковича? Лучше быть собой», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «Мяч Пойнт».
Кроме того, российский игрок сказал, что предпочитает материться на английском, никогда специально не врал журналистам и предпочитает фильмы книгам. Когда его попросили выделить кого-то из пары Даниил Медведев — Карен Хачанов, Рублёв ответил, что оба хороши.
Напомним, Рублёв, Хачанов, Медведев и Евгений Донской вошли в заявку сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса.
Рублёв и Хачанов выбыли из розыгрыша турнира в Вене в парном разряде
- 22 октября 2019
-
23:04
-
22:31
-
22:16
-
22:04
-
20:39
-
20:11
-
19:35
-
18:54
-
17:00
-
16:22
-
16:14
-
15:41
-
14:16
-
13:26
-
12:54
-
12:37
-
12:09
-
11:37
-
10:36
-
10:20
-
09:34
-
08:50
-
08:39
-
08:25
-
01:57
-
01:00
-
00:52
- 21 октября 2019
-
23:56
-
23:38
-
22:06
-
21:07
-
19:37
-
18:34
-
17:41
-
16:58
Партнерский контент