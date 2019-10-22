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Рублёв: переиграть Федерера или Надаля? Хотя бы дойти до финала

Рублёв: переиграть Федерера или Надаля? Хотя бы дойти до финала
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв ответил на вопрос, кого ему больше хотелось бы обыграть в финале турнира — швейцарца Роджера Федерера или испанца Рафаэля Надаля.

«Переиграть Федерера или Надаля? Хотя бы дойти до финала! Форхенд, как у Федерера, или бэкхенд, как у Джоковича? Лучше быть собой», — сказал Рублёв в интервью YouTube-каналу «Мяч Пойнт».

Кроме того, российский игрок сказал, что предпочитает материться на английском, никогда специально не врал журналистам и предпочитает фильмы книгам. Когда его попросили выделить кого-то из пары Даниил Медведев — Карен Хачанов, Рублёв ответил, что оба хороши.

Напомним, Рублёв, Хачанов, Медведев и Евгений Донской вошли в заявку сборной России на первый розыгрыш обновлённого Кубка Дэвиса.

Рублёв и Хачанов выбыли из розыгрыша турнира в Вене в парном разряде
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