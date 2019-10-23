А. Зверев в седьмой раз в сезоне проиграл стартовый матч на турнире ATP

Немецкий теннисист Александр Зверев неудачно сыграл в матче первого круга на турнире в Базеле (Швейцария), уступив американцу Тейлору Фритцу со счётом 6:7 (7:9), 4:6.
Таким образом, шестая ракетка мира в седьмой раз в сезоне проиграл на турнире стартовый матч.
22-летний Зверев на текущий момент занимает седьмое место в чемпионской гонке ATP. Но Александр рискует не попасть на Итоговый турнир, который он выиграл в прошлом году. Уроженца Гамбурга в случае удачной недели могут опередить Маттео Берреттини, Давид Гоффен, Роберто Баутиста-Агут или Фабио Фоньини.
Напомним, за выход в четвертьфинал соревнований в Базеле Фритц поспорит с австралийцем Алексом де Минором.
Швейцарец Роджер Федерер является девятикратным чемпионом домашнего турнира. В этом сезоне соревнования завершатся 27 октября. Призовой фонд составляет € 2 219 975.
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