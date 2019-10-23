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Граф — о 15-летней Гауфф: она не нуждается в моих советах

Граф — о 15-летней Гауфф: она не нуждается в моих советах
Теннис / WTA 0

Экс первая ракетка мира немка Штеффи Граф, выигравшая за карьеру 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде, оценила потенциал 15-летней американки Кори Гауфф, которая совершила прорыв в этом сезоне.

Юная теннисистка произвела сенсацию на Уимблдоне-2019, где дошла до четвёртого круга. На Открытом чемпионате США Кори добралась до третьего раунда, а в октябре она выиграла турнир в Линце в одиночном разряде и завоевала титул в Люксембурге в паре.

«Она не нуждается в моих советах. Я вижу, что Кори просто наслаждается игрой. В её игре заметна интенсивность и невероятный атлетизм. Будет крайне увлекательно следить за ней в предстоящие годы. Она играет так, будто не прилагает усилий. Гауфф очень талантлива. Не думаю, что ей нужен мой совет», — цитирует Граф официальный сайт тура.

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