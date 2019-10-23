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Янчук: Медведев вряд ли будет в оптимальной форме на Кубке Дэвиса

Янчук: Медведев вряд ли будет в оптимальной форме на Кубке Дэвиса
Теннис / Кубок Дэвиса 0

Российский тренер по теннису Виктор Янчук поделился ожиданиями от обновлённого Кубка Дэвиса. По его мнению, многие фавориты ещё могут отказаться от участия в турнире.

«Сложно делать какие-то прогнозы почти за месяц до турнира. Теннис — такой вид спорта, где всё может измениться за несколько дней. Очень хочется, чтобы Карен Хачанов и Андрей Рублёв подошли к этому турниру в хорошей форме. На них будет основная надежда.

Понятно, что Даниил Медведев — лидер команды, но он сделает ставку на Итоговый турнир ATP и вряд ли будет в оптимальной форме в Испании. То же самое касается и других участников главного турнира года в Лондоне. Не удивлюсь, если многие из топ-8 откажутся приезжать на Кубок Дэвиса", — приводят слова Янчука «Известия».

Напомним, соперниками сборной России на групповом этапе соревнований станут команды Испании и Хорватии.

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