Соболенко: Штеффи Граф? В детстве я больше смотрела матчи Серены и Шараповой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко на пресс-конференции в Чжухае ответила на вопрос о том, какое впечатление на неё производят достижения немки Штеффи Графф. За карьеру бывшая первая ракетка мира выиграла 22 турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

«В детстве я больше смотрела матчи Серены и Шараповой. Но вы хотите узнать моё впечатление о её четырёх победах на турнирах „Большого шлема“ за один год? Она была великой теннисисткой. Никто не мог её обыграть. Она была самой сложной соперницей.

Мне нравится стиль её игры, он был похож на мой. Не думаю, что мне хотелось бы сразиться с ней на корте", — приводит слова Соболенко ASAP Sports.

На старте турнира «Элит Трофи» Арина победила Марию Саккари из Греции со счётом 6:3, 6:4.

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