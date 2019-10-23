Бывшая восьмая ракетка мира Иснер во второй раз стал отцом

У американского теннисиста Джон Иснер и его супруги Мэдисон родился второй ребёнок. В апреле пара оригинально объявила о том, что ждёт ребёнка: теннисист выполнил подачу, мяч порвался, и из него высыпался голубой порошок, означающий, что должен родиться мальчик.

«Теперь нас стало четверо. Поздоровайтесь с Джоном Хоббсом Иснером, который родился 20 октября. Моя маленькая девочка гордится тем, что стала старшей сестрой, а моя жена Мэдисон просто неотразима. Не знаю, как ты это делаешь. Ты лучшая мама и всегда будешь такой», — написал Иснер.

Пост доступен в «инстаграме» Джона Иснера.

34-летний Иснер, занимающий 16-ю строчку в рейтинге, за карьеру выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. В июле 2018 года Джон поднялся на рекордную для себя восьмую строчку рейтинга ATP.