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Бывшая восьмая ракетка мира Иснер во второй раз стал отцом

Бывшая восьмая ракетка мира Иснер во второй раз стал отцом
Теннис / ATP 0

У американского теннисиста Джон Иснер и его супруги Мэдисон родился второй ребёнок. В апреле пара оригинально объявила о том, что ждёт ребёнка: теннисист выполнил подачу, мяч порвался, и из него высыпался голубой порошок, означающий, что должен родиться мальчик.

«Теперь нас стало четверо. Поздоровайтесь с Джоном Хоббсом Иснером, который родился 20 октября. Моя маленькая девочка гордится тем, что стала старшей сестрой, а моя жена Мэдисон просто неотразима. Не знаю, как ты это делаешь. Ты лучшая мама и всегда будешь такой», — написал Иснер.

Пост доступен в «инстаграме» Джона Иснера.

34-летний Иснер, занимающий 16-ю строчку в рейтинге, за карьеру выиграл 15 турниров ATP в одиночном разряде. В июле 2018 года Джон поднялся на рекордную для себя восьмую строчку рейтинга ATP.

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