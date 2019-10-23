У Рублёва сменился соперник по первому кругу турнира в Вене

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, посеянный на турнире в Вене (Австрия) под шестым номером, снялся с соревнований. В первом круге он должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым. Соперником уроженца Москвы будет представитель Казахстана Александр Бублик, попавший в основную сетку в статусе лаки-лузера. Матч состоится сегодня, 23 октября.

Сегодня поединок 1/8 финала проведёт ещё один россиянин — Карен Хачанов, посеянный под вторым номером. Его оппонентом станет венгр Мартон Фучович (Q). Соревнования с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.



Действующим чемпионом турнира является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).