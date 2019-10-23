Президент ITF объяснил, почему Федерер может быть допущен на Олимпиаду
Президент Международной теннисной федерации Дэвид Хэггерти прояснил ситуацию с участием в Олимпийских играх 2020 года в Токио 38-летнего швейцарца Роджера Федерера, который не намерен выступать в обновлённом Кубке Дэвиса.
«У нас специфические правила допуска на Олимпиаду. Этот турнир отличается от других соревнований. Квалификационным турниром на Олимпийские игры является Кубок Дэвиса. Например, если Кей Нисикори сыграет в первом раунде, то получит право выступить на Играх.
Швейцария может заявить Федерера на Олимпиаду по особому критерию: у него есть олимпийская медаль», — приводит слова Хэггерти EFE.
Федерер — олимпийский чемпион 2008 года в парном разряде, серебряный призёр Игр-2012 в одиночном разряде.
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