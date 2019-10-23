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12-я ракетка мира победила на старте турнира «Элит Трофи»

12-я ракетка мира победила на старте турнира «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Софья Кенин в матче турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла соотечественницу Элисон Риске со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 13 минут.

12-я ракетка мира 4 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и взяла 2 гейма на подаче соперницы. На счету Риске, занимающей 19-ю строчку в рейтинге WTA, 7 эйсов, 3 двойные ошибки и ни одного брейка.

В группе «Камелия» также сыграет представительница Чехии Каролина Мухова. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Камелия
23 октября 2019, среда. 14:10 МСК
Софья Кенин
США
Софья Кенин
С. Кенин
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
4 		4  
         
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
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