Директор турнира: кто мог представить, что Медведев поднимется так высоко?

Директор турнира серии «челленджер» в Бресте Франсуа Дерьен вспомнил о победе на этих соревнованиях швейцарца Роджера Федерера. Уроженец Базеля завоевал титул в 1999 году.
«Удивила ли меня тогда победа Роджера? Да и нет. Он играл не так, как другие, и выполнял удары, как никто другой. Тогда он располагался около 60-й строчки в рейтинге. Роджер в то время был очень скромным и серьёзным. После матчей он сразу же возвращался в отель.
Кто будет следующим великим чемпионом, игравшим в Бресте? Это невозможно предсказать. Кто два-три года назад мог предположить, что Даниил Медведев поднимется так высоко? То же самое можно сказать о Стефаносе Циципасе. Есть много факторов, которые влияют на карьеру.
Что касается Роджера, то 20 лет назад он каждый день подходил ко мне и спрашивал, когда можно потренироваться и когда будет его игра», — цитирует Дерьена Tennis World USA.
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