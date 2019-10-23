Директор турнира: кто мог представить, что Медведев поднимется так высоко?

Директор турнира серии «челленджер» в Бресте Франсуа Дерьен вспомнил о победе на этих соревнованиях швейцарца Роджера Федерера. Уроженец Базеля завоевал титул в 1999 году.

«Удивила ли меня тогда победа Роджера? Да и нет. Он играл не так, как другие, и выполнял удары, как никто другой. Тогда он располагался около 60-й строчки в рейтинге. Роджер в то время был очень скромным и серьёзным. После матчей он сразу же возвращался в отель.

Кто будет следующим великим чемпионом, игравшим в Бресте? Это невозможно предсказать. Кто два-три года назад мог предположить, что Даниил Медведев поднимется так высоко? То же самое можно сказать о Стефаносе Циципасе. Есть много факторов, которые влияют на карьеру.

Что касается Роджера, то 20 лет назад он каждый день подходил ко мне и спрашивал, когда можно потренироваться и когда будет его игра», — цитирует Дерьена Tennis World USA.