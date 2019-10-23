Рублёв одолел Бублика в первом круге турнира в Вене
Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Вене (Австрия), одолев представителя Казахстана Александра Бублика, попавшего в основную сетку в статусе лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.
Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, 17 двойных ошибок и 1 брейк.
Следующим соперником Рублёва будет Чхун Хён из Южной Кореи. Турнир с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.
Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).
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