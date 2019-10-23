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Рублёв одолел Бублика в первом круге турнира в Вене

Рублёв одолел Бублика в первом круге турнира в Вене
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв пробился во второй круг турнира в Вене (Австрия), одолев представителя Казахстана Александра Бублика, попавшего в основную сетку в статусе лаки-лузера, со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6). Продолжительность противостояния составила 2 часа 18 минут.

Андрей дважды подал навылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 из 11 брейк-пойнтов. На счету его соперника 20 эйсов, 17 двойных ошибок и 1 брейк.

Следующим соперником Рублёва будет Чхун Хён из Южной Кореи. Турнир с призовым фондом $ 2 433 810 завершится 27 октября.

Действующим чемпионом является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).

Вена. 1-й круг
23 октября 2019, среда. 14:30 МСК
Андрей Рублёв
22
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		6 3 7 8
1 		7 7 6 6
         
Александр Бублик
51
Казахстан
Александр Бублик
А. Бублик
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