Видео: забавная реакция Бублика на челлендж Рублёва на решающем тай-брейке

Любопытный эпизод произошёл в концовке третьего сета матча первого круга турнира в Вене (Австрия) между россиянином Андреем Рублёвым и представителем Казахстана Александром Бубликом (LL) — 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
При счёте 0:2 на решающем тай-брейке Бублик вышел к сетке и с лёта нанёс удар в угол. Линейный не зафиксировал аут, однако Рублёв усомнился в принятом судьёй решении и взял челлендж. После этого Бублик лёг на корт и закрыл лицо руками, понимая важность розыгрыша. Затем он всё же решил посмотреть на экран. Мяч задел линию, и очко присудили Бублику.
Видео доступно в «инстаграме» ATP Tour.
Несмотря на неудачно взятый челлендж, Рублёв сумел одержать победу. Следующим соперником россиянина будет Чхун Хён из Южной Кореи.
Действующим чемпионом турнира в Вене является южноафриканец Кевин Андерсон. В финале прошлогоднего розыгрыша он оказался сильнее японца Кея Нисикори — 6:3, 7:6 (7:3).
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