«Как долго я мечтала о таком отдыхе». Кудерметова загорает на Мальдивах. Фото

Российская теннисистка Вероника Кудерметова, занимающая 41-ю строчку мирового рейтинга, отправилась отдыхать на Мальдивы после завершения «ВТБ Кубка Кремля», где она уступила соотечественнице Анастасии Павлюченковой со счётом 6:7 (5:7), 5:7 в четвертьфинальном поединке.



22-летняя спортсменка опубликовала в своём «инстаграме» фотографию из отпуска и поделилась с поклонниками впечатлениями от пребывания на Мальдивах. «Солнце, океан, спокойствие и больше ничего не надо. Как долго я мечтала о таком отдых. А как вы предпочитаете отдыхать?» — написала теннисистка.

Фото доступно в «инстаграме» Вероники Кудерметовой.

Напомним, на соревнованиях в Москве теннисистка также выступала в парном разряде. Вместе с Катариной Среботник из Словении она дошла до четвертьфинала, уступив будущим финалисткам турнира – американке Бетани Маттек-Сэндс и бельгийке Кирстен Флипкенс – со счётом 1:6, 2:6.