Федерер: в глубине души я всегда буду болбоем

Швейцарскому теннисисту Роджеру Федереру показали видео, снятое на турнире в Базеле (Швейцария) в 1993 году. На нём будущий 20-кратный победитель турниров «Большого шлема» получает памятную медаль за работу болбоем.



«Как будто это было вчера. Конечно, я немного помню это. Я два года этим занимался. Там был Майкл Стик, который сейчас является директором турнира в Гамбурге. Великолепное воспоминание. Мне нравилось быть болбоем здесь. Я видел лучших игроков мира своими глазами и наблюдал, как они готовятся, потеют, справляются с давлением. Да, отличные были моменты.



Выгляжу впечатлённым? Гляди, я смотрю на медаль и думаю: «Сейчас это произойдёт, сувенир на всю жизнь. Я всё ещё храню эти медали и продолжаю получать их от болбоев и сегодня. В конце турнира мы вместе едим пиццу и они также дают мне медаль. Полагаю, это значит что я всё ещё болбой тоже. Потому что в глубине души я всегда буду болбоем», — сказал Федерер в интервью Tennis TV.

Видео доступно в «твиттере» Tennis TV.