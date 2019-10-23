Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы
19-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, занимающий 18-ю строчку мирового рейтинга, не сможет выступить на турнире категории ATP 1000, который пройдёт в Париже (Франция) с 26 октября по 3 ноября.
Причиной отказа от участия стала травма лодыжки, полученная на тренировке. Место Оже-Альяссима в основной сетке «Мастерса» займёт американец Фрэнсис Тиафо.
Травма также помешала канадцу выступить на турнире в Вене (Австрия), где он получил шестой номер посева. Сегодня, 23 октября, Оже-Альяссим должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым в матче первого круга, но отказался от участия. Вместо него в основную сетку попал представитель Казахстана Александр Бублик. Рублёв одержал победу со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).
- 23 октября 2019
-
19:54
-
19:34
-
18:20
-
17:55
-
17:37
-
16:58
-
16:09
-
15:32
-
15:16
-
14:00
-
13:29
-
12:08
-
11:38
-
10:54
-
10:32
-
10:05
-
09:12
-
09:06
-
00:53
-
00:34
- 22 октября 2019
-
23:04
-
22:31
-
22:16
-
22:04
-
20:39
-
20:11
-
19:35
-
18:54
-
17:00
-
16:22
-
16:14
-
15:41
-
14:16
-
13:26
-
12:54
Партнерский контент