Оже-Альяссим снялся с «Мастерса» в Париже из-за травмы

19-летний канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим, занимающий 18-ю строчку мирового рейтинга, не сможет выступить на турнире категории ATP 1000, который пройдёт в Париже (Франция) с 26 октября по 3 ноября.



Причиной отказа от участия стала травма лодыжки, полученная на тренировке. Место Оже-Альяссима в основной сетке «Мастерса» займёт американец Фрэнсис Тиафо.



Травма также помешала канадцу выступить на турнире в Вене (Австрия), где он получил шестой номер посева. Сегодня, 23 октября, Оже-Альяссим должен был сыграть с россиянином Андреем Рублёвым в матче первого круга, но отказался от участия. Вместо него в основную сетку попал представитель Казахстана Александр Бублик. Рублёв одержал победу со счётом 6:1, 6:7 (3:7), 7:6 (8:6).