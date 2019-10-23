Мама Маррея: Энди не мог надеть носки и завязать шнурки. Моё сердце было разбито

Джуди Маррей, мама британского теннисиста Энди Маррея, рассказала об эмоциях от первого титула сына после травмы бедра, а также прокомментировала предстоящее пополнение в семье экс первой ракетки мира.
«Если Энди здоров, он способен на всё. Я видела, как он страдает. Это разбивало мне сердце. Победа на корте — это действительно большая радость, но величайшим триумфом было то, что он играл без боли и ходил без костылей. Были времена, когда он даже не мог надеть носки и завязать шнурки на ботинках. Игра в теннис оставалась наименьшей из его проблем.
Через несколько дней у Энди и Ким должен появиться третий ребёнок. Мы все поедем в Лондон, включая прабабушку, чтобы отпраздновать все события сразу. В конце концов это также и возрождение для Энди», — приводит слова Джуди Маррей Sport24.co.za.
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