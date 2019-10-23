Федерер разгромил Албота и вышел в четвертьфинал турнира в Базеле
Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под первым номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл представителя Албании Раду Албота со счётом 6:0, 6:3. Федерер упрочил лидерство по показателю личных встреч — 2-0.
Продолжительность поединка составила 1 час 4 минуты. Федерер 5 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Албота ни одного эйса, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 2.
За выход в полуфинал Федерер поспорит с победителем матча между седьмой ракеткой турнира швейцарцем Стэном Вавринкой и американцем Фрэнсисом Тиафо.
Призовой фонд соревнований в Базеле составляет € 2 219 975.
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