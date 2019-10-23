19-летняя украинка Ястремская: после Кубка Кремля я пять дней не тренировалась

19-летняя украинская теннисистка Даяна Ястремская рассказала о восстановлении после «ВТБ Кубка Кремля», а также поделилась эмоциями от победы над Донной Векич из Хорватии со счётом 7:6 (8:6), 6:2 в стартовом поединке турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай).
«Я не тренировалась пять дней и полностью отдохнула. Просто не оказываю на себя давления. Я поняла, что не очень хорошо готовилась, поэтому приняла это и сыграла так, как сыграла», — приводит слова Ястремской официальный сайт WTA.
Украинка также поделилась мыслями о предстоящей сопернице — первой ракетке соревнований Кики Бертенс из Нидерландов. «Она хорошая теннисистка, немного неудобная для меня. Но всё в порядке, я просто выйду и сыграю. У меня нет другого выбора», — отметила Ястремская.
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