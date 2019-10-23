Федерер продлил беспроигрышную серию на турнире в Базеле до 22 матчей

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на соревнованиях категории ATP 500 в Базеле (Швейцария) под первым номером, продлил беспроигрышную серию на турнире в своём родном городе.
Победа над представителем Молдавии Раду Алботом со счётом 6:0, 6:3 стала для Федерера 22-й подряд на Swiss Indoors Basel, сообщает официальный сайт ATP Tour. Всего за карьеру швейцарец провёл на этих соревнованиях 81 матч, из которых проиграл только 9. В последний раз Федерер проиграл на турнире в Базеле в 2013 году. Тогда он уступил в финале аргентинцу Хуану-Мартину дель Потро со счётом 6:7 (3:7), 6:2, 4:6.
После этой неудачи 38-летний теннисист выигрывал все последующие розыгрыши турнира, за исключением соревнований в 2016 году, на которых он не выступал.
За выход в полуфинал Федерер поспорит с победителем матча между седьмым сеяным Стэном Вавринкой из Швейцарии и американцем Фрэнсисом Тиафо.
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