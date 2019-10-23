Хачанов на отказе Фучовича вышел в четвертьфинал турнира в Вене

Девятая ракетка мира россиянин Карен Хачанов, посеянный на турнире категории ATP 500 в Вене (Австрия) под вторым номером, пробился в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он одолел Мартона Фучовича из Венгрии, уступавшего в ходе встречи со счётом 3:6, 6:4, 1:4 и отказавшегося от продолжения борьбы.



Хачанов сравнял счёт по показателю личных встреч — 1-1. Продолжительность поединка составила 2 часа 16 минут. Хачанов 4 раза подал навылет, совершил 3 двойные ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 22. На счету Фучовича 3 эйса, 3 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.



Соперником Хачанова во встрече за выход в полуфинал станет победитель матча между пятой ракеткой соревнований, аргентинцем Диего Шварцманом, и американцем Сэмом Куэрри.