Федерер — о разгромной победе: весь матч волновался, что Албот сделает камбэк

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под первым номером, прокомментировал разгромную победу над представителем Молдавии Раду Алботом со счётом 6:0, 6:3 в матче второго круга.



«Классное чувство — точно знать, куда полетит мяч и что сделает соперник. На моём счету сегодня много активно выигранных мячей, такие моменты довольно редки. Я очень счастлив, важно было начать второй сет с брейка. Хотя я и играл хорошо, но не был самоуверенным. Весь матч волновался, что он может сделать камбэк», — приводит слова Федерера AFP.



За выход в полуфинал 38-летний теннисист поспорит с победителем встречи между седьмой ракеткой турнира, швейцарцем Стэном Вавринкой, и американцем Фрэнсисом Тиафо.



Призовой фонд соревнований в Базеле составляет € 2 219 975.