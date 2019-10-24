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Федерер — о разгромной победе: весь матч волновался, что Албот сделает камбэк

Федерер — о разгромной победе: весь матч волновался, что Албот сделает камбэк
Теннис / WTA 0

Третья ракетка мира швейцарец Роджер Федерер, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под первым номером, прокомментировал разгромную победу над представителем Молдавии Раду Алботом со счётом 6:0, 6:3 в матче второго круга.

«Классное чувство — точно знать, куда полетит мяч и что сделает соперник. На моём счету сегодня много активно выигранных мячей, такие моменты довольно редки. Я очень счастлив, важно было начать второй сет с брейка. Хотя я и играл хорошо, но не был самоуверенным. Весь матч волновался, что он может сделать камбэк», — приводит слова Федерера AFP.

За выход в полуфинал 38-летний теннисист поспорит с победителем встречи между седьмой ракеткой турнира, швейцарцем Стэном Вавринкой, и американцем Фрэнсисом Тиафо.

Призовой фонд соревнований в Базеле составляет € 2 219 975.

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