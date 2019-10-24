Федерер: Албот привлёк моё внимание в Майами

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал разгромную победу над представителем Молдавии Раду Алботом во втором круге турнира в Базеле (Швейцария) со счётом 6:0, 6:3.

«Я невероятно рад такой победе, потому что в матче с ним в Майами я испытывал трудности. Тогда он привлёк моё внимание. Я был в одном очке от поражения. Мне было важно показать, что я отреагировал на ту встречу и подобрал правильный план на игру. Думаю, я извлёк урок из того поединка.

Я очень уважаю Раду. Он делает всё возможное, чтобы одержать победу. Я остался доволен своими действиями. У меня были ответы на всё, что он предлагал. Это здорово.

Может, поначалу я ощущал давление, когда выступал здесь. Играть в Базеле перед семьёй и друзьями было самым сложным. Но с тех пор я стал наслаждаться каждым моментом и понял, как выступление дома может стать моим преимуществом", — цитирует Федерера официальный сайт тура.

За выход в полуфинал Роджер поспорит либо с соотечественником Стэном Вавринкой, либо с американцем Фрэнсисом Тиафо.

«Думаю, болельщики больше бы хотели увидеть мою игру со Стэном. По какой-то причине у него возникали трудности на этом турнире, но здорово, что он наконец здоров. Наши матчи всегда проходят в упорной борьбе, даже на харде. Надеюсь, эта игра случится и мы порадуем болельщиков», — сказал Федерер.