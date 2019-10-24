Федерер: болельщики недолго будут ощущать пустоту после ухода «Большой тройки»
Швейцарец Роджер Федерер считает, что теннис не пропадёт после завершения карьеры им, Рафаэлем Надалем и Новаком Джоковичем.
«Думаю, парни, которые сменят нас, придумают свои трюки, за которые их полюбят. Что касается нас, то я даже не знаю, что в нас видят особенного. Мы не придумываем велосипед, а просто играем. Думаю, люди что-то находят в сочетании определённых вещей.
Конечно, когда кто-то из нас завершит карьеру, болельщики почувствуют определённую пустоту. Впрочем, ненадолго. Уже через несколько лет они влюбятся в нового игрока и будут поддерживать его. Знаете, нельзя любить целый вид спорта из-за одного игрока. Уверен, со времени теннис будет лишь улучшаться во всех аспектах», — цитирует Федерера Tennis World USA.
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