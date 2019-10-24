Шарапова: мы с отцом приехали в Америку с 700 долларами

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала, какими ей запомнились тренировки в США, куда она с отцом переехала в раннем возрасте.
«Мы с отцом приехали в Америку с 700 долларами. Отец старался найти способ заработать, а я в это время тренировалась в большой академии во Флориде, добиваясь прогресса. Я не знала язык, но быстро выучила его, находясь в окружении других детей.
Я была невероятно сосредоточена на ударах по этому жёлтому мячу. Думаю, качество, которое меня отличало, состояло в том, что я всё время могла повторять эти удары. Я была способна концентрироваться", — приводит слова Шараповой Tennis World USA.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open 2019 года не принимала участия в турнирах.
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