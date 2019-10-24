«Скажи мне это в лицо». Кирьос ответил Рууду, который назвал его идиотом

Австралийский теннисист Ник Кирьос ответил норвежцу Касперу Рууду, который в недавнем интервью прокомментировал их конфликт, возникший на турнире в Риме.



«Эй, Каспер, в следующий раз, когда тебе будет что сказать, я был бы признателен, если бы ты сделал это прямо мне в лицо. Думаю, после этого тебе не захочется более открывать свой рот. Пока же я лучше буду смотреть, как краска сохнет, чем на твою игру — уж очень она скучна.



Впрочем, я понимаю, по какой причине ты говоришь обо мне — люди ведь даже не в курсе, что ты в теннис играешь. Удачи в Милане, чемпион», — написал Кирьос у себя в «твиттере».



Напомним, во время матча Кирьоса и Рууда в Риме судья вынес Нику предупреждение за сломанную ракетку. В ответ на это австралиец ногой выбросил на корт стул, собрал сумку и ушёл, за что был дисквалифицирован. После поединка Кирьос высмеял Рууда за излишне эмоциональное празднование.



В сентябре австралийца условно отстранили от тенниса на 16 недель за выходки в матче с Кареном Хачановым на «Мастерсе» в Цинциннати (США).

Чего добивается Кирьос? Теннисный клоун устроил дебош и был изгнан из Рима Австралиец в очередной раз оказался в центре скандала. Он пнул бутылку, швырнул стул и ушёл с корта ещё до объявления о его дисквалификации.