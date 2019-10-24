Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России

Российская теннисистка Мария Шарапова замкнула список 25 богатейших женщин России по версии издания Forbes. Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 180 млн. В 2018 году бывшая первая ракетка мира в топ-25 не попала, а в 2017-м заняла 17-е место ($ 160 млн). Источником дохода Марии, которая стала единственной спортсменкой в списке, были названы «инвестиции».
Шарапова является основателем кондитерского бренда Sugarpova.
Первая десятка рейтинга
1. Елена Батурина — $ 1,2 млрд.
2. Татьяна Бакальчук — $ 1 млрд.
3. Татьяна Ковальчук — $ 600 млн.
4. Елена Рыболовлева — $ 600 млн.
5. Ольга Белявцева — $ 550 млн.
6. Лилия Ротенберг — $ 500 млн.
7. Татьяна Кузнецова — $ 460 млн.
8. Наталья Луценко — $ 425 млн.
9. Лидия Михайлова — $ 415 млн.
10. Евгения Гурьева — $ 390 млн.
Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open 2019 года не принимала участия в турнирах.
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