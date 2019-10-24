Шарапова вошла в список 25 богатейших женщин России

Российская теннисистка Мария Шарапова замкнула список 25 богатейших женщин России по версии издания Forbes. Состояние уроженки Нягани оценивается в $ 180 млн. В 2018 году бывшая первая ракетка мира в топ-25 не попала, а в 2017-м заняла 17-е место ($ 160 млн). Источником дохода Марии, которая стала единственной спортсменкой в списке, были названы «инвестиции».

Шарапова является основателем кондитерского бренда Sugarpova.

Первая десятка рейтинга

1. Елена Батурина — $ 1,2 млрд.

2. Татьяна Бакальчук — $ 1 млрд.

3. Татьяна Ковальчук — $ 600 млн.

4. Елена Рыболовлева — $ 600 млн.

5. Ольга Белявцева — $ 550 млн.

6. Лилия Ротенберг — $ 500 млн.

7. Татьяна Кузнецова — $ 460 млн.

8. Наталья Луценко — $ 425 млн.

9. Лидия Михайлова — $ 415 млн.

10. Евгения Гурьева — $ 390 млн.

Мария после разгромного поражения от американки Серены Уильямс в первом круге US Open 2019 года не принимала участия в турнирах.