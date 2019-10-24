Рублёв: уже два года даже не заглядываю в рейтинг
Третья ракетка России, действующий чемпион ВТБ «Кубка Кремля» Андрей Рублёв рассказал о своём отношении к теннису.
«Я очень люблю теннис, и это любовь какого-то другого уровня. Просто не могу себе представить жизнь без него.
На протяжении последних двух лет я даже не заглядываю в рейтинг. Как только начинаешь думать о нём, о том, что нужно выиграть два матча, чтобы подняться вверх, всё идёт только хуже.
Я предпочитаю просто концентрироваться на тех элементах игры, которые нуждаются в улучшении. Работать и быть терпеливым. Рано или поздно наступит неделя, когда ты сможешь выступить удачно — тогда ты и должен будешь ухватиться за этот шанс. Следом подтянутся и очки, и уверенность», — цитирует Рублёва пресс-служба АТР.
Рублёв: конкуренция с Медведевым и Хачановым? Не хочу быть лучше, чем кто-то ещё
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