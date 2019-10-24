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Финалистка US Open одержала первую победу на турнире «Элит Трофи»

Финалистка US Open одержала первую победу на турнире «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Мэдисон Кис в своём втором матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу Хорватии Петру Мартич со счётом 6:3, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 10 минут.

Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года, занимающая 13-ю строчку в рейтинге WTA, трижды подала навылет, совершила 1 двойную ошибку и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету Мартич 2 эйса, 2 двойные ошибки и 1 брейк.

На старте соревнований в группе «Орхидея» Кис проиграла хозяйке кортов Чжэн Сайсай. Завтра, 25 октября, с китаянкой сыграет Мартич. Победительницы четырёх групп выйдут в полуфинал.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Орхидея
24 октября 2019, четверг. 10:15 МСК
Мэдисон Кис
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		4  
         
Петра Мартич
Хорватия
Петра Мартич
П. Мартич
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