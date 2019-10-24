Сапронов рассказал о контракте, по которому вложил в Свитолину $ 500 тыс.

Украинский меценат, бывший спонсор теннисистки Элины Свитолиной Юрий Сапронов поделился деталями контракта, по которому финансово содействовал восьмой ракетке мира на старте её карьеры.



«Мы друзья. Сейчас Элине 25. В 13 лет мы перевезли её из Одессы в Харьков и начали работать. Контракт был на 7 лет. Когда до конца нашего соглашения оставалось 2 года, мы продлили его ещё на 5 лет. Наш контракт закончился полтора года назад. Смысл его продолжать? Денег ей уже не надо.



Если бы я сказал, то мы бы его продлили, но как бы это было? Юрий Сапронов ― спонсор Элины Свитолиной, третьей ракетки мира. Это же цирк. Да тут Элина Свитолина уже может быть спонсором Юрия Сапронова. Это 100%.



Мы понимали, что наша задача не спешить и провести её без травм. Чаще всего подгоняют все ― тренеры, родители. Все хотят, чтобы быстрее заиграть и зарабатывать деньги. Сказал, сколько надо денег, столько и будет. Главное не перегрузить, сыграть два турнира с перерывом, а не три подряд, правильно перейти с одного покрытия на другое. Дьявол, как и успех, кроется в нюансах и деталях. Надо просто постараться всё учесть.



Мне трудно было свои амбиции засунуть в одно место, чтобы прекратить влезать, продолжать давать активные советы. Это было непросто для меня лично. Но разум же должен побеждать.



Я скорее меценат, чем спонсор Свитолиной. Именно с Элиной у меня не было жёсткого контракта. Как в теннисе составляются классические спонсорские контракты в 95% из 100? Вам 12 лет, уже пора начинать играть не в Украине и тратить взрослые деньги. Чётко понимаю, сколько денег надо игроку с 12 до 13, с 13 до 14 и так по каждому году. До 12-13 лет родители могут сами тащить ребёнка. Дальше надо играть больше турниров за границей, а это совершенно другие деньги. Надо искать спонсора.



Обычно контракты заключаются следующим образом: я увидел талантливую 13-летнюю девочку, мой тренерский совет посмотрел её и проанализировал. До совершеннолетия теннисистки я подписываю контракт с родителями. Предлагаю соглашения на 5 или 7 лет и оплачиваю абсолютно все расходы.



Вы двигаетесь верх по рейтингу WTA. В 18 лет попадаете в топ-150. Там уже можно зарабатывать какие-то деньги. Вы мне говорите: «Стоп». Мы зафиксировали 5 лет сотрудничества, и следующие 5 лет я получаю какой-то процент от ваших призовых. Если мы проработали 7 лет, то я получаю следующие 7 лет свой процент. Это правильный классический спонсорский контракт. С Элиной он был меценатский.

Что я получил взамен? Сейчас я купаюсь в лучах её славы. Талантливейшая девочка переписала все украинские рекорды. Рад, что у меня была возможность дать ей реализовать себя. Весь теннисный мир знает, что я имею к ней самое непосредственное отношение. Украину уже идентифицируют не только с Шевченко, Кличко, но и со Свитолиной», — цитирует Сапронова Украинский теннисный портал.