Шарапова: я осознала, что теннис не будет длиться вечно

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова рассказала, почему решила заняться бизнесом. Бывшая первая ракетка мира несколько лет назад основала кондитерский бренд Sugarpova.

«Я осознала, что теннис не будет длиться вечно. Когда ты занимаешься чем-то одним, у тебя единственный карьерный путь, и ты понимаешь, что, может быть, никогда не свернёшь с него… Вау. Тогда я даже не знала, смогу ли восстановиться после травмы плеча. Поэтому решила, что хочу в полной мере оценить опыт в бизнесе и вложила все силы в бренд Sugarpova», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

В текущем сезоне 32-летняя уроженка Нягани провела 15 матчей, в которых сумела одержать восемь побед.

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