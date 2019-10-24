Медведев: соперники могут разобрать мою игру? Вон Циципас уже пять раз пытается

Четвёртая ракетка мира Даниил Медведев эффектно парировал вопрос журналиста, допустившего, что в межсезонье ведущие игроки мира могут подробно разобрать игру россиянина и она перестанет доставлять соперникам неудобства.



«Ну Циципас вон пять раз уже пытается найти пути – что-то не получилось пока», – цитирует Медведева Sports.ru.



Напомним, 23-летний россиянин и 21-летний грек Стефанос Циципас играли друг с другом пять раз — во всех случаях побеждал Медведев. У теннисистов не лучшие отношения — на турнире в Майами-2018 они поскандалили после матча, в результате чего грек даже заблокировал россиянина в «инстаграме».

Последняя встреча теннисистов случилась в полуфинале «Мастерса» в Шанхае — россиянин победил со счётом 7:6, 7:5.