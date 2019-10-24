Четвертьфиналистка Уимблдона потеряла шансы на выход в полуфинал «Элит Трофи»

Чешская теннисистка Каролина Мухова в своём первом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.
Каролина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету четвертьфиналистки Уимблдона-2019 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.
На старте соревнований в группе «Камелия» Риске проиграла соотечественнице Софье Кенин. Таким образом Элисон потеряла шансы на выход в полуфинал. Завтра, 25 октября, Мухова и Кенин в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.
В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.
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