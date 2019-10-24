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Четвертьфиналистка Уимблдона потеряла шансы на выход в полуфинал «Элит Трофи»

Четвертьфиналистка Уимблдона потеряла шансы на выход в полуфинал «Элит Трофи»
Теннис / WTA 0

Чешская теннисистка Каролина Мухова в своём первом матче на турнире «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) обыграла представительницу США Элисон Риске со счётом 2:6, 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 57 минут.

Каролина 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и взяла 6 геймов на подаче соперницы. На счету четвертьфиналистки Уимблдона-2019 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

На старте соревнований в группе «Камелия» Риске проиграла соотечественнице Софье Кенин. Таким образом Элисон потеряла шансы на выход в полуфинал. Завтра, 25 октября, Мухова и Кенин в очной встрече определят, кто из них выйдет из группы. Соревнования в Чжухае завершатся 27 октября.

В прошлом году чемпионкой турнира «Элит Трофи» стала нынешняя первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. В финале она обыграла представительницу Китая Ван Цян со счётом 6:3, 6:4.

Чжухай. Группа Камелия
24 октября 2019, четверг. 11:40 МСК
Элисон Риске
США
Элисон Риске
Э. Риске
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		2 5
2 		6 7
         
Каролина Мухова
Чехия
Каролина Мухова
К. Мухова
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