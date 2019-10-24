Медведев: во 2-м круге US Open были страшные судороги — думал, что упаду на корт

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что мог покинуть розыгрыш Открытого чемпионата США ещё по итогам второго круга. Напомним, в итоге россиянин пробился в финал, где в пяти партиях уступил Рафе Надалю.



«Конечно, шесть финалов подряд – это неожиданно, но это плоды работы, которую я проделал, поэтому в каком-то смысле я был к этому готов.



Хотя почти во всех матчах последних месяцев я был восхищён какими-то своими качествами: уровнем игры, подачи, тем, как я вытаскивал матч, который, казалось, уже проигран.



Вот во втором круге US Open против Делльена у меня начались страшные судороги, и я реально чуть не упал на корт. Ходил тогда и думал: ну ладно, не повезло, будут следующие US Open. Но в итоге сумел вытащить. И уже много таких матчей было, где я сам себя удивлял», — цитирует Медведева Sports.ru.

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