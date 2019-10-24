Экс 18-я ракетка мира из Италии единогласно выбран новым главой ATP

Бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци с нового сезона станет новым главой ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Как сообщает пресс-служба организации, итальянец был единогласно избран членами Совета АТР.



«От лица всех игроков я хочу поприветствовать Андреа. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Думаю, у него есть все качества, чтобы возглавить тур — мы ждём возможности поработать вместе», — заявил глава Совета АТР Новак Джокович.



Напомним, предыдущим главой АТР был Крис Кермод, однако ещё весной стало известно, что контракт с ним ассоциацией продлён не будет.



За профессиональную карьеру Гауденци выиграл три турнира категории АТР. Его лучшим результатом в рейтинге стала 18-я строчка.