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Экс 18-я ракетка мира из Италии единогласно выбран новым главой ATP

Экс 18-я ракетка мира из Италии единогласно выбран новым главой ATP
Теннис / ATP 0

Бывший итальянский теннисист Андреа Гауденци с нового сезона станет новым главой ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР). Как сообщает пресс-служба организации, итальянец был единогласно избран членами Совета АТР.

«От лица всех игроков я хочу поприветствовать Андреа. Как бывший игрок, он знает, через что мы проходим. Думаю, у него есть все качества, чтобы возглавить тур — мы ждём возможности поработать вместе», — заявил глава Совета АТР Новак Джокович.

Напомним, предыдущим главой АТР был Крис Кермод, однако ещё весной стало известно, что контракт с ним ассоциацией продлён не будет.

За профессиональную карьеру Гауденци выиграл три турнира категории АТР. Его лучшим результатом в рейтинге стала 18-я строчка.

Источник: ATP Tour

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