Рублёв: после US Open — 2017 меня окунули в реальность

Российский теннисист Андрей Рублёв сравнил свою нынешнюю игровую форму с той, которая позволила ему пробиться в 1/4 финала Открытого чемпионата США — 2017.



«Думаю, сейчас я намного сильнее, чем после US Open — 2017, на котором я вышел в четвертьфинал. Тот результат был сверх того, к которому я был готов. Немножко ненастоящим. Я это сделал, наверное, потому, что есть у меня некий потенциал. Мне так кажется. И добился такого результата в тот момент, когда сошлось всё. Звезды сошлись, всё удачно сложилось. Но тогда у меня были только удары. Не было ни физики, ни тактики, ни психологии. На том US Open я хорошо чувствовал мяч и удары. Они все получались.



Но, как только что-то шло не так, я не мог это компенсировать чем-то другим, как делаю сейчас. Поэтому после того Открытого чемпионата США я ничего больше не показал. Меня потом окунули в реальную жизнь, когда ты не так хорошо чувствуешь мяч и у тебя есть какое-то волнение. Попробуй с этим сыграй.



Надо прибавлять совсем в других вещах. И физически: чтобы хорошо бегать, двигаться по корту и терпеть, если какие-то удары не получаются. И тактические решения должны быть. Процесс занял всё время между тем US Open и нынешними результатами. Кроме того, я восстанавливался от травм, с которыми мне, к сожалению, пришлось столкнуться, начиная раз за разом всё сначала», — цитирует Рублёва издание «Известия».