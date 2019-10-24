Джокович: я немного знаю русский язык

Первая ракетка мира серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, занимающий вторую строчку в рейтинге ATP, прибыли в Нур-Султан (Казахстан), где сегодня, 24 октября, проведут выставочный матч. На пресс-конференции уроженец Белграда признался, что немного знает русский язык.
«Здравствуйте, салем. Вы говорите по-русски, а я немного знаю этот язык. Я впервые в Казахстане, в этом красивом городе. Спасибо Рафаэлю, что он снова сыграет со мной.
Я не такой симпатичный, как Николас Кейдж. Но я готов примерить на себя сегодня национальный костюм», — цитирует Джоковича Vesti.kz.
Поединок пройдёт в многофункциональном ледовом дворце «Барыс-Арена». Национальный олимпийский комитет Казахстана сообщил, что все вырученные средства пойдут на благотворительность.
- 24 октября 2019
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