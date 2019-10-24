Надаль в Казахстане рассказал о своей свадьбе

Вторая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от выставочного матча с лидером рейтинга ATP сербом Новаком Джоковичем. Поединок состоится в Нур-Султане (Казахстан) сегодня, 24 октября. На минувшей неделе уроженец Манакора женился на Марии Франциске Перелло.
«Когда поступило это предложение, сразу же согласился. Я впечатлён тем, как динамично теннис развивается в Казахстане. Я очень рад быть здесь. Свадьба прошла, мы отметили, как хотели, готовились давно. Но теперь время тенниса, и я рад разделить этот момент с Новаком и принести пользу благотворительному фонду.
Спасибо Булату Утемуратову (президент Федерации тенниса Казахстана. — Прим. «Чемпионата») за такую великолепную поддержку нашего вида спорта. Спасибо Новаку, что поддержал этот благотворительный матч. Для меня очень приятно быть снова в этой стране, здорово вернуться сюда. Надеюсь, этот матч вызовет большой интерес среди фанатов, особенно среди детей», — цитирует Надаля Vesti.kz.
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