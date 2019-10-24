Контавейт досрочно завершила сезон из-за проблем с весом

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт, занимающая 25-ю строчку рейтинга WTA, объявила, что больше не выйдет на корт в этом году. Причиной досрочного завершения сезона стала резкая потеря веса, из-за чего спортсменка не может полностью выкладываться на тренировках.



«К сожалению, для меня сезон 2019 года закончился раньше, чем я надеялась. Тем не менее хотела бы поблагодарить моих спонсоров, семью и всех единомышленников за поддержку.



Конец этого года оказался для меня очень трудным, я ещё не восстановилась на сто процентов. Я сильно сбросила вес и не чувствую, что у меня достаточно энергии, чтобы тренироваться на полную мощность.



Тем не менее надеюсь начать постепенно поднимать нагрузку и набирать форму для первых турниров следующего года», — написала эстонка в своём «инстаграме».