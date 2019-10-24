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Оже-Альяссим из-за травмы не сыграет на Next Gen ATP Finals

Оже-Альяссим из-за травмы не сыграет на Next Gen ATP Finals
Теннис / ATP 0

19-летний канадец Феликс Оже-Альяссим, занимающий 18-ю строчку мирового рейтинга, не сможет выступить на турнире Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), где примут участие сильнейшие теннисисты планеты не старше 21 года.

Североамериканец из-за травмы снимается уже с третьих соревнований за неделю. Ранее он объявил, что не сыграет на турнире в Вене (Австрия) и на «Мастерсе» в Париже (Франция). «После обсуждения с командой и докторами мы пришли к выводу, что я не смогу выступить на последних двух турнирах сезона.

Жаль, что не получится принять участие в «Мастерсе» в Париже и на Next Gen ATP Finals в Милане, где должны были пройти встречи с фанатами. Я надеюсь прийти в хорошую форму и быть готовым к финалу Кубка Дэвиса в ноябре. Спасибо за понимание. Скоро увидимся», — написал канадец в своём «инстаграме».

Next Gen ATP Finals в Милане пройдёт с 4 по 11 ноября.

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