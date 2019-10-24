Надаль и Джокович встретились с Назарбаевым и вручили ему футболку с автографами

Перед началом выставочного поединка в Нур-Султане (Казахстан) серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль, занимающие две верхние строчки рейтинга ATP, встретились с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.



Теннисисты подарили ему памятную футболку с автографами, после чего обменялись рукопожатиями. Первый президент Казахстана пожелал Надалю и Джоковичу успешной и красивой игры.

Видео доступно в «твиттере» пресс-секретаря Назарбаева Айдоса Укибая.



Надаль одержал победу над Джоковичем в выставочном матче со счётом 6:3, 3:6 [11:9]. Благотворительный поединок прошёл в ледовом дворце «Барыс-Арена». Все деньги, заработанные от продажи билетов, пойдут на строительство площадок для детей, а также на поддержку и развитие тенниса в районных центрах Казахстана.