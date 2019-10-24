Бертенс – о выступлении на восьми турнирах за два месяца: моё тело разваливается

Теннисистка из Нидерландов Кики Бертенс, являющаяся первой ракеткой турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай) поделилась впечатлениями от победы над украинкой Даяной Ястремской со счётом 6:4, 6:3, а также рассказала о физическом состоянии после выступления на восьми турнирах за два месяца, включая US Open, ради попадания на Итоговый чемпионат WTA.



«Думаю, ей не нравилось, что я меняла ритм. Она очень любит, когда каждый мяч летит на одной высоте и в одном и том же темпе. Поэтому я просто добавила больше укороченных, с которыми ей приходится трудно. Я заметила это ещё в Пекине, и сегодня это снова проявилось. Я и так часто пользуюсь укороченными, но с такими игроками, как Даяна, выполняю их ещё больше.



Я чувствую, что моё тело разваливается. Но понимаю, что каждый матч может стать последним в сезоне, так что просто отдаю всё, что могу», — приводит слова Бертенс официальный сайт WTA.



Напомним, теннисистка из Нидерландов не смогла отобраться на Итоговый чемпионат напрямую и является второй в списке запасных.