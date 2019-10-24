Циципас одержал волевую победу над 70-й ракеткой мира во втором круге в Базеле
Седьмая ракетка мира грек Стефанос Циципас, посеянный на турнире в Базеле (Швейцария) под третьим номером, вышел в четвертьфинал соревнований. В матче второго круга он обыграл литовца Ричардаса Беранкиса, пробившегося в основную сетку через квалификацию, — 6:7 (4:7), 6:2, 6:4.
Циципас сравнял счёт по показателю личных встреч — 1-1. Продолжительность поединка составила 2 часа 4 минуты. Циципас 6 раз подал навылет, не совершил ни одной двойной ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 10. На счету 70-й ракетки мира из Литвы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 1.
Соперником Циципаса в четвертьфинальном поединке станет победитель матча между сербом Филипом Краиновичем и пятой ракеткой соревнований итальянцем Фабио Фоньини.
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